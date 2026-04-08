ایرانی عوام کو ٹرمپ کی دھمکیاں ناقابل قبول :پوپ
کاسٹیل گینڈولفو، اٹلی (رائٹرز)پوپ لیو نے منگل کے روز کہا کہ ایران کی عوام کے خلاف دھمکیاں ناقابلِ قبول ہیں۔
یہ غیر معمولی بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب چند گھنٹے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی ، جس نے عالمی رہنماؤں کو حیران کر دیا۔ آج، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایران کے پورے عوام کے خلاف یہ دھمکی دی گئی، اور یہ واقعی ناقابلِ قبول ہے ، پوپ لیو نے کہا، جو ایران کی جنگ کے ایک کھلے ناقد کے طور پر سامنے آئے ہیں۔