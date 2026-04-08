سپین :پابلو پیکاسو کی جنگ مخالف پینٹنگ ’’گرنیکا‘‘کی منتقلی پر تنازع
میڈرڈ(اے ایف پی)پابلو پیکاسو کی جنگ مخالف شاہکار پینٹنگ گرنیکا سپین میں تنازعے میں گھر گئی ہے ، بسک رہنما چاہتے ہیں کہ حکومت اسے ان کے علاقے میں منتقل کرے ، 1937 کی بمباری نے اس پینٹنگ کو متاثر کیا۔
یہ دیوار نما پینٹنگ 1992 سے میڈرڈ کے رینا صوفیا میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے اور اسے بسک میں منتقل کرنے کی بار بار درخواستیں مسترد کی گئی ہیں۔بسک حکومت چاہتی ہے کہ یہ پینٹنگ گگن ہائم میوزیم، بلباو میں لٹکائی جائے تاکہ 26 اپریل 1937 کی بمباری کی 90 ویں سالگرہ منائی جا سکے ، جب نازی جرمنی اور فاشسٹ اٹلی کی افواج نے سپین کی خانہ جنگی میں جنرل فرانکو کی مدد کے لیے گرنیکا شہر کو تباہ کیا۔وزیرِ اعظم پیڈرو سانچیز نے درخواست کو بالواسطہ مسترد نہیں کیا بلکہ اسے ثقافت کی وزارت کے پاس بھیج دیا۔
وزارت نے رینا صوفیا میوزیم سے رپورٹ طلب کی، جس میں پھر مشورہ دیا گیا کہ پینٹنگ کو منتقل نہ کیا جائے کیونکہ یہ بہت نازک ہے اور حرکت یا جھٹکے سے نقصان کا خطرہ ہے ۔میڈرڈ کی مقامی حکومت کی رہنما اسابل ڈیاز آیوسو نے اس درخواست کو "صوبائی" قرار دیا اور کہا کہ سب کچھ اصل جگہ واپس بھیجنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پیکاسو کے تمام کام مالاگا بھیج دئیے جائیں، جہاں پیکاسو پیدا ہوئے تھے۔