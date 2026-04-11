نیٹو امریکا اور یورپ کے مفا د میں ہے :کیئرسٹارمر

دوحہ (اے ایف پی )برطانوی وزیراعظم کیئرسٹارمر کہاہے کہ نیٹو امریکا اوریورپ دونوں کے مفاد میں ہے ،مشرق وسطیٰ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہئے۔۔۔

کیئرسٹارمر نے دورہ قطر کے اختتام پر دوحہ سے روانگی پر برطانوی نشریاتی اداروں سے گفتگو کرتے  ہوئے کہاکہ 80 سال پرانا سکیورٹی اتحاد نیٹو امریکا کے مفاد میں ہے ، یہ یورپ کے مفاد میں ہے ۔نیٹو ایک دفاعی اتحاد ہے ، جس نے کئی دہائیوں سے ہمیں اس سے کہیں زیادہ محفوظ رکھا ہے جتنا ہم اس کے بغیر ہوتے ، یورپی رکن ممالک کو نیٹو کے مالی بوجھ میں مزید حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے بتایاکہ جمعرات کو ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ تر گفتگو اس عملی منصوبے پر ہوئی جو آبنائے ہرمز سے جہاز رانی بحال کرنے کیلئے درکار ہوگا اور اس میں برطانیہ کے کردار پر بھی بات ہوئی۔کیئرسٹارمر کا کہناتھاکہ برطانیہ 30 سے زائد ممالک کے اتحاد کی تشکیل کر رہا ہے تاکہ سفارتی اور عسکری منصوبے کے ذریعے اس آبی گزرگاہ میں جہازوں کی آمد و رفت بحال کی جا سکے ۔انہو ں نے جنگ کے باعث تیل اور دیگر اخراجات میں اضافے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ میں اس بات سے تنگ آ چکا ہوں کہ ملک بھر میں خاندانوں اور کاروباروں کے توانائی کے بل اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، چاہے اس کی وجہ پوٹن کے اقدامات ہوں یا ٹرمپ کے اقدامات ہوں ۔

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن
