کیلیفورنیا:ناسا آرٹیمس II کے خلا بازوں کی بحفاظت واپسی ،ٹرمپ کی مبارکباد

سان ڈیاگو،واشنگٹن(اے ایف پی)ناسا کا سپیس کرافٹ کیلیفورنیا کے ساحل پر بحفاظت واپس اتر گیا جس نے چاند کے گرد پہلے ٹیسٹ مشن کو کامیابی سے مکمل کیا۔مشن کے کمانڈر رئیڈ وائزمین نے بتایا کہ عملے کے ارکان کرسٹینا کوچ، وکٹر گلوور اور جیریمی ہینسن مستحکم حالت میں ہیں۔

نا سا کے پبلک افیئرز اہلکار روب نویاس نے لائیو سٹریمنگ میں کہا کہ خلا باز بہترین حالت میں ہیں، ان کے زمین پر واپس آنے کے دوران سپیس کرافٹ کی رفتار آواز کی رفتار سے 30 گنا زیادہ ہوئی اور درجہ حرارت سورج کی سطح کے نصف کے برابر شدید تھا۔ ۔آرٹیمس II کی ری انٹری بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہوئی۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیرڈ آئزاک مین نے کہا یہ ایک مثالی مشن تھا۔ ہم دوبارہ خلا بازوں کو چاند پر بھیجنے کی پوزیشن میں واپس آ گئے ہیں اور یہ صرف آغاز ہے ۔ہم 2028 تک چاند پر لینڈ کرنے اور اپنی بنیاد بنانے تک باقاعدگی سے مشنز بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔

امریکی صدر ٹرمپ نے آرٹیمس II کے خلا بازوں کی بحفاظت واپسی کے فوراً بعد ان کی تعریف کی اور مستقبل میں مریخ کے لیے مشنز بھیجنے کا عندیہ دیا۔ٹرمپ نے ٹرتھ سوشل پر لکھا آرٹیمس II کے عظیم اور بے حد باصلاحیت عملے کو مبارکباد۔ پوری سفر شاندار تھا، لینڈنگ بہترین رہی اور میں بطور صدر بے حد فخر محسوس کر رہا ہوں،انہوں نے مزید کہا میں جلد آپ سب سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا منتظر ہوں۔ ہم یہ دوبارہ کریں گے ، اگلا قدم مریخ پر ہو گا۔

 

