خام تیل سے بھرے چین کے 2 ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرگئے
تہران (مانیٹرنگ ڈیسک)چین کے 2سپر ٹینکر گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے گزرگئے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق چینی خام تیل کے جہازوں نے آبنائے ہرمز کو پار کر لیا ہے۔
عالمی خبر ادارے کی رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے ہونے والی ایران امریکا جنگ بندی کے بعد سے ممکنہ طور پر پہلی بار تیل سے بھرے جہاز آبنائے ہرمز پار کرکے مشرق وسطٰی سے باہر نکلے ہیں۔ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی بحری جہاز یواے ای کی فجیرہ بندرگاہ سے آبنائے ہرمز روانہ ہوا تھا لیکن ایرانی فورسز کی دھمکی پرواپس لوٹ گیا۔