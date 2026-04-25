یورپی یونین معاہدہ طے پانے پر ایران کیخلاف پابندیاں نرم کرنے کو تیار
برسلز(مانیٹرنگ ڈیسک)یورپی یونین نے عندیہ دیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی جامع معاہدہ طے پا جاتا ہے تو وہ ایران پر عائد پابندیاں بتدریج نرم ہو سکتی ہیں۔۔۔
جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے یورپی رہنماؤں کو بتایا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں پابندیاں کم کرنا اُس عمل کو آگے بڑھانے میں یورپی یونین کا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے ، جس سے بالآخر مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہو سکے ۔ مرز کا کہنا تھا کہ یہ اس عمل میں ہمارا ایک عملی تعاون ہو سکتا ہے ۔ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر، بغیر کسی پابندی اور بغیر کسی محصول کے دوبارہ کھولا جانا چاہیے کیونکہ یہ پوری دنیا کیلئے نہایت اہم ہے ۔