روس اور شمالی کوریا کا طویل المدتی فوجی تعاون پر اتفاق
سیول(اے ایف پی)روس اور شمالی کوریا نے طویل المدتی فوجی تعاون پر اتفاق کیا ہے ۔
روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف نے بتایا کہ دونوں ممالک اگلے پانچ سال کے لیے مشترکہ فوجی منصوبہ بنائیں گے ۔روس کے حکام پیانگ یانگ میں ایک یادگار ی کمپلیکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے موجود ہیں، جو ان افراد کی یاد میں بنایا گیا ہے جنہوں نے یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔بیلوسوف نے اتوار کو شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن اور وزیر دفاع نو کوانگ چول سے ملاقات کی جبکہ روسی پارلیمنٹ کے سپیکر ویاچیسلا نے بھی کم سے ملاقات کی اور کوریا کے فوجیوں کے کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کورسک کی آزادی میں حصہ لیا۔واضح رہے شمالی کوریا نے روس کو یوکرین جنگ میں ہزاروں فوجی، میزائل اور گولہ بارود فراہم کیا۔ بدلے میں شمالی کوریا مالی امداد، فوجی ٹیکنالوجی اور توانائی حاصل کر رہا ہے ۔ دونوں ممالک نے 2024 میں ایک فوجی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت اگر ایک پر حملہ ہوا تو دونوں ریاستیں بغیر تاخیر فوجی مدد فراہم کرنے کی پابند ہیں۔دوسری جانب یوکرین نے اتوار کو کہا کہ روسی حملوں میں تین افراد ہلاک اور کم از کم چار زخمی ہو گئے ۔ حملوں میں کئی گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ۔