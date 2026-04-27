نظامِ شمسی میں ’’پانچویں قوت‘‘کی موجودگی کا انکشاف

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے کائنات کے بارے میں ایک نئی اور دلچسپ بحث چھیڑ دی ہے ، جس میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے کائنات کو چلانے والی چار معلوم قوتوں کے علاوہ ایک نامعلوم پراسرار ‘پانچویں قوت’ بھی موجود ہو سکتی ہے ، جو کہکشاؤں کی ترتیب اور کائنات کے پھیلاؤ کے پیچھے چھپا اصل محرک ہو سکتی ہے ۔

یہ خیال موجودہ فزکس کے لیے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے ۔ ناسا کے ماہر طبیعات ڈاکٹر سلاوا جی تریشیف کا کہنا ہے کہ، کائنات کا تقریباً 95 فیصد حصہ ‘ڈارک میٹر’ اور ‘ڈارک انرجی’ پر مشتمل ہے ، جسے آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا۔یہ ممکنہ پانچویں قوت دراصل اس پراسرار مادے اور ہمارے نظر آنے والے مادی جہان کے درمیان ایک ‘پل’ کا کام کر سکتی ہے ۔ اس کا سراغ ملنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ بگ بینگ کے بعد کائنات کی تشکیل کے اصل مراحل کیا تھے ۔ 

 

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ قلندرز آئوٹ کنگزمین پلے آف مرحلے میں داخل

لندن میراتھن،کینیا کے ایتھلیٹ کا نیا عالمی ریکارڈ

جیسن نے ای این بیل کے کور ڈرائیو کو بہترین قرار دیدیا

فیفا ورلڈ کپ، فائنل کے 4ٹکٹس کی قیمت کروڑوں میں

فیفا ایرینا کا باقاعدہ سنگِ بنیاد رکھ دیا گیا

سپر لیگ فائنل میچ کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
