فردوس ذہنی مریض، حسد کرنیوالا انسان :اسد نذیر

لاہور(این این آئی)سینئر اداکار اسد نذیر نے لیجنڈ فنکاروں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنانے پر فردوس جمال کو ذہنی مریض قرار دیدیا۔

اپنے ایک بیان میں اسد نذیر نے کہا کہ فردوس جمال نے قوی خان ، طلعت حسین، شفیع محمد، عابد علی، خیام سرحدی، مائرہ خان جیسے بڑے فنکاروں کے بارے میں جو نا پسندیدہ الفاظ ادا کئے اس پر انہیں شرم آنی چاہیے ۔فردوس جمال حسد کرنے والا انسان ہے ،اگر و ہ کسی کو اچھا لباس پہنے بھی دیکھتا ہے تو اسے حسد ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی وی پر ایک ڈرامہ سیریل میں کام کر رہا تھا اور میں نے اچھا لباس زیب تن کیا ہوا تھا ،فردوس جمال نے ڈرامے کے پروڈیوسر کو کہہ کر میرا لباس تبدیل کرا دیاتھا۔

ٹرمپ پرباربارحملہ،ریگن پربھی ہلٹن ہوٹل میں فائرنگ ہوئی

فائرنگ کا ملزم ایوارڈ یافتہ سابق ٹیچر نکلا

امریکی کارروائی، بحیرہ عرب میں ایرانی بحری جہاز روک لیا

’’آج رات ہال میں کچھ گولیاں چلیں گی ‘‘،ترجمان وائٹ ہاؤس کا تقریب سے قبل بیان سچ ہوگیا

ایران نے کویت میں امریکی اڈے پر بمباری کی تھی:روسی میڈیا

ایران : فورسز پر حملوں کے جرم میں جیش العدل کے رکن کو پھانسی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
