تحفے میں ملے لاٹری کے ٹکٹ نے لاکھوں ڈالر جتوا دئیے
مشیگن(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک شخص کو سالگرہ کے تحفے میں ملے لاٹری کے ٹکٹ نے لاکھوں ڈالر کا انعام جتوا دیا۔
امریکی ریاست مشیگن کی سیگینا کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والے شہری نے بتایا کہ ان کی بہن نے ان کی 66 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک لاٹری کا ٹکٹ تحفے میں دیا۔ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک سٹور پر رک کر بارکوڈ سکریچ کیا اور ٹکٹ کو اسکین کیا جس کے بعد انہیں کلیم فائل کرنے کا میسج موصول ہوا۔ انہوں نے گھر پہنچ کر ٹکٹ سکریچ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے انہوں نے پانچ لاکھ ڈالر کا انعام جیتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ انعام جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کو خوش خبری کے لیے فون کیا اور بھی یہ خبر سن کو خوش تھیں۔