صدر زرداری نے پاکستانی بچوں کے کامیاب علاج پر چینی ماہر امراض قلب کو ’’ستارہ پاکستان‘‘ عطا کیا

  دنیا میرے آگے
چانگشا (اے پی پی) صدر آصف علی زرداری نے پروفیسر پان شیانگ بن کو امراضِ قلب کے علاج اور پاکستان میں مریضوں کی خدمت کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں ستارہ پاکستان عطا کیا۔۔۔

،پروفیسر پان شیانگ بن ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ کارڈیالوجسٹ اور کارڈیک سرجن ہیں ، ان کے نام کئی عالمی سطح کی ایجادات اور پیٹنٹ شدہ طبی حل موجود ہیں ،پروفیسر پان شیانگ بن نے جنوری 2025 میں پاکستان کا دورہ کیا اوراپنی ٹیم کے ہمراہ پیدائشی دل کے امراض میں مبتلا بچوں کے جان بچانے والے کامیاب علاج کئے ، پاکستانی طبی ماہرین کو خصوصی تربیت بھی فراہم کی،صدر آصف علی زرداری جو چین کے پانچ روزہ دورے پر ہیں، نے اس موقع پر کہا کہ ان خدمات سے پاکستان کے شعبہ صحت کی استعداد میں اضافہ ہوا ہے اور یہ پاکستان چین تعاون کے عملی ثمرات کی عکاسی کرتی ہیں۔ 

 

 

 

