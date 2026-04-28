بیرونی مفادات کیلئے ملک کوجنگ میں گھسیٹنا غداری :لبنانی صدر

  • دنیا میرے آگے
بیروت(اے ایف پی)لبنان کے صدر جوزف عون نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ براہِ راست مذاکرات کا مقصداسرائیل اور۔۔

 حزب اللہ کے درمیان جنگ کو ختم کرنا ہے ،بیرونی مفادات کیلئے ملک کو جنگ میں گھسیٹنے والے لوگ ہی غداری کر رہے ہیں ۔ حزب اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوزف عون نے کہاجنہوں نے ہمیں لبنان میں جنگ میں دھکیلا، وہ اب ہمیں اس بات پر جوابدہ ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کا فیصلہ کیا، جو ہم کر رہے ہیں وہ غداری نہیں ہے ۔ بلکہ غداری ان لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے جو اپنے ملک کو جنگ میں لے جاتے ہیں تاکہ بیرونی مفادات حاصل کریں۔ عون کے بیان کے فوراً بعد حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ براہِ راست مذاکرات کو سنگین گناہ قرار دیا ۔قاسم نے کہاہم اسرائیل کے ساتھ براہِ راست مذاکرات کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ اس سنگین گناہ سے پیچھے ہٹیں۔

 

 

