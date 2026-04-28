آئینی عدالت فل کورٹ کاجلد فیصلوں، بیک لاگ ختم کرنے پر زور

آئینی عدالت فل کورٹ کاجلد فیصلوں، بیک لاگ ختم کرنے پر زور

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس امین الدین سربراہی میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کا فل کورٹ اجلاس ہوا، آئینی عدالت کے ججز اور رجسٹرار حفیظ اللہ خان نے شرکت کی، فل کورٹ نے مقدمات کے جلد فیصلے اور بیک لاگ ختم کرنے پر زور دیا، فل کورٹ نے بینچز کو مؤثر کیس مینجمنٹ اپنانے کی ہدایت کی۔

اجلاس میں عدالتی کارکردگی، انتظامی امور اور نظامِ انصاف مزید مؤثر بنانے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں عدالتی کارکردگی بہتر بنانے اور اہم فیصلوں پر غور کیا گیا۔ بی ایس 8 تا 16 عملے کی تربیت کو سراہا گیا، اجلاس میں آئی ٹی، نظم و ضبط اور اخلاقیات پر خصوصی توجہ پر زور دیا گیا۔ جاری اعلامیہ کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بروقت انصاف کی فراہمی نہ صرف عدالتی ذمہ داری بلکہ آئینی تقاضا بھی ہے ، مقدمات کے جلد فیصلے اور زیر التوا کیسز کے خاتمے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔

چیف جسٹس نے اس امر پر زور دیا کہ تمام بینچز مؤثر کیس مینجمنٹ یقینی بنائیں تاکہ مقدمات کے بوجھ میں کمی لائی جا سکے اور عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد مزید مستحکم ہو۔ چیف جسٹس نے ادارہ جاتی استعداد بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور بی ایس 8 تا 16 کے عملے کے لیے جاری تربیتی پروگرامز کو سراہا۔ چیف جسٹس جسٹس امین الدین خان نے شفافیت، پیشہ ورانہ مہارت اور آئینی اصولوں کی پاسداری کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا وفاقی آئینی عدالت قانون کی حکمرانی کے فروغ اور مؤثر انصاف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ 

 

