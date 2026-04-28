صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شکیرا کنسرٹ کی تیاری کے دوران سٹیج گرگیا، ٹیکنیشن ہلاک

  • دنیا میرے آگے
ریو ڈی جنیرو(اے ایف پی)ریو ڈی جنیرو میں شکیرا کے مفت کنسرٹ کیلئے تیار کیے جا رہے سٹیج پر حادثے میں ایک ٹیکنیشن ہلاک ہو گیا۔۔۔

۔متاثرہ شخص کے پیر  ایک لفٹنگ سسٹم میں دب گئے ۔ کارکنوں نے فوری طور پر اسے آزاد کر کے ہسپتال منتقل کیا، مگر وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچنے کے بعد چل  بسا۔عینی شاہدین نے بتایا کہ اچانک لوگوں نے دوڑنا شروع کیا، جب ہم نے دیکھا تو سٹیج زمین پر گر چکا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص نیچے دب گیا ہے ۔ اس واقعے نے شکیرا کے 2 مئی کے کنسرٹ کی تیاریاں بھی متاثر کر دی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
زخمی پرندہ اور ہارورڈ کا ایم بی اے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دائرے میں سفر کرنے والے ہم لوگ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کامیاب سفارت کاری اور ہمارے پرانے روگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
وفاق سے شکایات کا معاشی پہلو
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کی متبادل تجارتی پالیسی
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں…(5)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak