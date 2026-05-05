مارکو روبیو کل ملاقات کرینگے
ویٹیکن سٹی(اے ایف پی)کیتھو لک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کل جمعرات کو امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے ۔۔۔
، جس کا مقصد پوپ اور امریکی حکومت کے تعلقات میں دراڑیں کم کرنا بتایا گیا ہے ۔ ملاقات صبح ساڑھے 11 بجے ہوگی ۔ روبیو کی ویٹیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ پیئٹرو پارولن اور اٹلی کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ملاقات متوقع ہے ۔ یہ ملاقات امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پوپ پر حالیہ تنقید کے چند ہفتے بعد ہو رہی ہے ۔ پوپ نے بین الاقوامی تنازعات پر کھل کر اظہار رائے کیا ہے ۔