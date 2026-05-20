رواں سال 30 لاکھ افغان مہاجرین کی واپسی متوقع:اقوام متحدہ

  دنیا میرے آگے
ستمبر 2023 سے اب تک 59لاکھ افغان ایران اور پاکستان سے واپس آ چکے اگلے 8ماہ میں 17 لاکھ افراد ایران اور 11لاکھ پاکستان سے وطن واپس آئینگے اقوام متحدہ نے فوری امداد کیلئے 10کروڑ ڈالر سے زائد کی درخواست کر دی

کابل (اے ایف پی)اقوام متحدہ نے منگل کو کہا کہ رواں سال کے آخر تک تقریباً 30 لاکھ افغان وطن واپس آئیں گے ، جن میں سے نصف سے زیادہ خواتین اور بچے  ہوں گے ۔ ستمبر 2023 سے اب تک 59 لاکھ افغان ایران اور پاکستان سے واپس آ چکے ہیں، جو آبادی کا10تا 12 فیصد بنتے ہیں۔ رواں سال کے پہلے چار مہینوں میں6لاکھ افغان واپس آئے ، اور اگلے آٹھ مہینوں میں 17 لاکھ افراد ایران اور 11لاکھ پاکستان سے متوقع ہیں۔ زیادہ تر واپسی کرنے والے ہنر مند مزدور ہیں جو یا تو پڑوسی ممالک میں پیدا ہوئے یا برسوں سے اپنی کمیونٹی سے دور رہے ۔ اقوام متحدہ اور این جی اوز نے سرحدی علاقوں میں فوری امداد کے لیے 10 کروڑ ڈالر سے زائد کی درخواست کی ہے ، جبکہ واپسی کے مکمل عمل کے لیے 43 کروڑ ڈالر درکار ہیں۔ 

 

 

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
