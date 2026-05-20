آئس باتھ وزن تیزی سے کم کرنے میں مددگار :تحقیق

  • عجائب دنیا
ناٹنگھم(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ جسم کو ٹھنڈے ماحول میں رکھنے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ۔۔

۔یونیورسٹی آف ناٹنگھم اور لیڈن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے محققین کی مشترکہ تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ موٹاپے کا شکار 47 افراد نے آئس ویسٹ پہننے کے بعد نسبتاً تیزی سے وزن کم کیا۔سائنس دانوں کے مطابق روزانہ جسم کو ٹھنڈک میں رکھنے سے ‘براؤن فیٹ’ فعال ہوتی ہے ، جو کیلوریز جلا کر جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے اور اسی عمل سے جسمانی چربی کم ہونے لگتی ہے ۔تحقیق کی سربراہ ڈاکٹر ماریئٹے بون نے بتایا یہ ابتدائی تحقیقات میں سے ایک ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ٹھنڈا ماحول جسم کو براؤن فیٹ فعال کرنے پر مجبور کرتا ہے ، جبکہ پٹھے بھی حرارت پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر کپکپی کے ذریعے ، تاکہ جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھا جا سکے ۔

 

