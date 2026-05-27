صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا ایران کشیدگی ،تیل کی قیمتیں3فیصد بڑھ گئیں

  • دنیا میرے آگے
امریکا ایران کشیدگی ،تیل کی قیمتیں3فیصد بڑھ گئیں

لندن (اے ایف پی) عالمی منڈیوں میں منگل کو تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھا گیا جبکہ سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان رہا ۔

امریکا کی جانب سے ایران پر تازہ فوجی کارروائیوں کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق معاہدے کی امیدیں کمزور پڑ گئی ہیں، جس سے عالمی سرمایہ کاروں میں بے یقینی بڑھ گئی ہے ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت تقریباً تین فیصد بڑھ کر 100 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہے ۔ تاہم ڈالر مضبوط ہوا ہے جبکہ اسٹاک مارکیٹس میں سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔یورپی مارکیٹوں میں بعض حصص میں کمی جبکہ لندن میں معمولی بہتری دیکھی گئی۔ برطانوی توانائی کمپنی بی پی کے شیئرز میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ انتظامی تبدیلیاں اور اندرونی تنازعات بتائے جا رہے ہیں۔ماہرین کے مطابق اگر ایران اور امریکا کے درمیان معاہدہ نہ ہوا تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جس سے عالمی مہنگائی اور معاشی دباؤ میں اضافہ متوقع ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹریلوی کپتان مچل مارش پاکستان کیخلاف سیریز سے باہر

وائٹ بال آسٹریلوی پیس اٹیک آئی پی ایل میں مصروف

پاکستانی پلیئرز سے ہاتھ ملانے کا امکان نہیں:بی سی سی آئی

امریکا کے انکار کے بعد میکیسکو ایرانی ٹیم کی میزبانی کیلئے تیار

نیشنل جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 7جون سے شروع ہوگی

بابر اعظم کی دنیا بھر کے مسلمانوں کیلئے امن اور برکتوں کی دعا

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak