صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوروزون :مہنگائی کی شرح بڑھ کر 3اعشاریہ2 فیصد ہو گئی

  • دنیا میرے آگے
یوروزون :مہنگائی کی شرح بڑھ کر 3اعشاریہ2 فیصد ہو گئی

برسلز(اے ایف پی)یورو زون میں مئی کے دوران مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافہ بتایا جا رہا ہے ۔

 یورپی ادارہ برائے شماریات کے مطابق صارف قیمتوں میں سالانہ اضافہ3اعشاریہ2فیصد تک پہنچ گیا، جو اپریل میں3فیصد تھا۔ماہرین کے مطابق توانائی اور خدمات کے شعبے میں قیمتوں کے اضافے نے مجموعی مہنگائی کو اوپر دھکیلا ہے ، جس کے باعث شرح سود میں مزید اضافے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش نہ کرنے کا فیصلہ : قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی مؤخر، بجٹ 10جون کو آنے کا امکان ، حتمی تاریخ کا تعین نہ ہوسکا

گلگت: میری جلاوطنی کیوں ہونے دی، آپ لوگ بھی قصور وار :نواز شریف، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم نہیں ہونے دینگے : بلاول بھٹو

ترقی کیلئے صنعت کا فروغ ،بیرونی سرمایہ کاری ناگزیر:وزیراعظم

’’میرا پیارا‘‘ کی عالمی پذیرائی سے پاکستان کا مثبت تشخص نمایاں ہوا: مریم نواز

کوہستان کرپشن سکینڈل : نیب نے 6 ارب کے بازیاب اثاثے پختونخواحکومت کے حوالے کر دیئے

ڈار کا کویتی وزیرخارجہ سے رابطہ ،خطے میں امن پر گفتگو

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak