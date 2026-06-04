صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان طالبان میں اختلافات، کنٹرول برقرار رکھنے کیلئے نیاحکم نامہ

  • دنیا میرے آگے
افغان طالبان میں اختلافات، کنٹرول برقرار رکھنے کیلئے نیاحکم نامہ

ملا ہبت اﷲ کا حکم نہ ماننے والے مقامی کمانڈروں کو فوراً گرفتار کرنیکی دھمکی بدخشاں کے کمانڈروں اور حکام کے اثاثوں کی تفتیش کیلئے اعلیٰ سطح کمیشن مقرر بدخشاں میں احتجاج ، اندرونی بغاوت دبانے کیلئے خصوصی فوجی دستہ تعینات قندھار گروپ نے بدخشاں گروپ کے رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع کر دیں

 کابل (اے پی پی)افغان طالبان رجیم کے خلاف بغاوت ،ملا ہبت اﷲ نے کنٹرول برقرار رکھنے کیلئے نیاحکم نامہ جاری کر دیا ۔افغان طالبان رجیم کی مرکزی قیادت اور بدخشاں کے مقامی کمانڈروں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آگئے ۔ بدخشاں کے معدنی وسائل پر لڑائی اور عوامی بغاوت کے بعد امیر ہیبت اﷲ نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک سخت حکم نامہ جاری کیا ہے ۔ رپورٹس کے مطابق بدخشاں کے ناراض طالبان کمانڈروں اور حکام کے اثاثوں کی تفتیش کیلئے اعلیٰ سطح کمیشن مقرر کردیاگیا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اﷲ کا حکم نہ ماننے والے مقامی کمانڈروں کو فورا ًگرفتار کرنے کی دھمکی دی گئی ہے ۔بدخشاں میں جاری عوامی احتجاج اور بڑھتی ہوئی اندرونی بغاوت کو دبانے کیلئے خصوصی فوجی دستہ بھی تعینات کر دیاگیا۔قندھار گروپ نے بدخشاں گروپ کے ناراض طالبان رہنماں پر دباو ڈالنے کیلئے گرفتاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔مقامی طالبان کمانڈر موسی ٰ اور سابق مائنز ڈائریکٹر اسلام الدین کو گرفتار کرکے نامعلوم مقام پر منتقل کردیاگیا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ایسی بہو چاہیے جو میرے بیٹے سے سچی محبت کرے :صاحبہ

عامر خان تیسری مرتبہ دولہا بننے کیلئے تیار، شادی آئندہ ماہ

فہد مصطفی کی پنجاب حکومت سے سینما اوقات میں نرمی کی اپیل

رنویر سنگھ کا فلم ورکرز تنظیم کیخلاف مقدمہ

کچھ مقدس ناموں میں بہت طاقت ہوتی ہے :اے آر رحمن

شلپا شندے کا پروڈیوسر پر جنسی ہراسانی کا جھوٹا مقدمہ کرانے کا اعتراف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak