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اے آئی کمپنیز سے معاوضے کیلئے میڈیا اداروں کا اتحاد

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اے آئی کمپنیز سے معاوضے کیلئے میڈیا اداروں کا اتحاد

مارسیلی(اے ایف پی)یورپ اور شمالی امریکا کے تقریباً 30 بڑے میڈیا ادارے بی بی سی ،سکائی نیوز ،دی گارڈین کی قیادت میں قائم ایک نئے اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں،۔۔

جس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلی جنس کمپنیز سے خبروں کے استعمال کا منصفانہ معاوضہ حاصل کرنا ہے ۔فرانس کے شہر مارسیلی میں ہونے والی صحافتی تنظیم ’’وان افرا‘‘کے اجلاس کے دوران اتحاد میں توسیع کا اعلان کیا گیا، جس میں کینیڈا اور یورپ کے متعدد بڑے میڈیا گروپس بھی شامل ہوئے ۔منتظمین کے مطابق اے آئی کمپنیز خبروں کے مواد کو بغیر اجازت تربیتی ڈیٹا کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جس سے صحافتی اداروں کے معاشی ماڈل کو خطرات لاحق ہیں۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ مواد کے استعمال کے بدلے منصفانہ ادائیگی کا نظام بنایا جائے تاکہ آزاد اور قابل اعتماد صحافت کو تحفظ دیا جا سکے ۔

 

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