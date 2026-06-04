صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایسی بہو چاہیے جو میرے بیٹے سے سچی محبت کرے :صاحبہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایسی بہو چاہیے جو میرے بیٹے سے سچی محبت کرے :صاحبہ

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ صاحبہ افضل نے اپنی ہونے والی بہو کے حوالے سے دل کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے کسی مکمل انسان کی تلاش نہیں، بلکہ صرف ایک ایسی لڑکی چاہیے جو میرے بیٹے سے سچی محبت کرے اور اچھے دل کی مالک ہو۔

 ایک یوٹیوب شو میں گفتگو کرتے ہوئے صاحبہ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب میرے بیٹے کی زندگی میں اس کی اہلیہ سب سے اہم شخصیت ہو گی اور مجھے اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ریمبو سخت نہیں بلکہ خاندان کا خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران کے کویت، بحرین پر جوابی حملے : قشم جزیرے میں ایرانی فوجی تنصیب پر امریکی میزائل داغے گئے، جسکے بعد پاسداران انقلاب نے کویتی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، 1 ہلاک، 63 افراد زخمی

تجارتی خسارہ 11 ماہ میں 17 فیصد بڑھ گیا، 34 ارب ڈالر تک جاپہنچا

پیپلز پارٹی کے بیشتر تحفظات دور، وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے پر اتفاق

بجٹ میں ریلیف کیلئے اقدامات شامل، برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں : شہباز شریف

وزیراعظم صاحب! شہباز سپیڈ دکھائیں، پہلے بھاشا ڈیم مکمل پھر کوئی اور منصوبہ : بلاول بھٹو

کسان کارڈ سے کاشت کاروں کی قسمت بدل رہی ہے : مریم نواز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak