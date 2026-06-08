صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوڈان :بازار میں ڈرون حملہ 11 شہری جاں بحق، بیسیوں زخمی

  • دنیا میرے آگے
سوڈان :بازار میں ڈرون حملہ 11 شہری جاں بحق، بیسیوں زخمی

خرطوم (دنیا نیوز)مرکزی سوڈان کے ایک بازار پر ڈرون حملے میں کم از کم 11 افراد شہید اور بیسیوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی لائرز نامی گروپ کے مطابق اس حملے میں شمالی کردفان ریاست کے شہر ابو زعیمہ کے مرکزی بازار کو نشانہ بنایا گیا۔۔۔

یہ شہر نیم فوجی گروہ ریپڈ سپورٹ فورسز کے زیرِ کنٹرول ہے ۔گروپ نے بتایاکہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے تاہم اس نے یہ نہیں بتایا کہ حملہ کس فریق نے کیا اورنہ ابھی تک کسی بھی فریق نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ۔گزشتہ ہفتے مغربی اور شمالی کردفان میں ہونے والے دو الگ الگ ڈرون حملوں میں تقریباً 70 افراد ہلاک ہوگئے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جے شاہ اور پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کا مصافحہ توجہ کا مرکز

قومی کرکٹرز کی صلاحیتیں نکھارنے کیلئے آج سے کیمپ کا آغاز

پی ایچ ایف،ہاکی کے فروغ کیلئے تکنیکی،شماریاتی جائزہ کا فیصلہ

لارڈز ٹیسٹ:انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 115 رنز سے ہرادیا

فٹبال ورلڈکپ سے قبل بڑا ہنگامہ،دوستانہ میچ میں مکے چل گئے

پاکستان مالدیپ ڈائمنڈ جوبلی فٹبال کے فائنل میں پہنچ گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak