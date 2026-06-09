صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالٹا کے قریب تارکینِ وطن کی کشتی الٹ گئی، 11ہلاک، 48 کو بچا لیا گیا

  • دنیا میرے آگے
مالٹا کے قریب تارکینِ وطن کی کشتی الٹ گئی، 11ہلاک، 48 کو بچا لیا گیا

روم (رائٹرز)بحیرۂ روم میں مالٹا کے قریب تارکینِ وطن کی ایک کشتی الٹنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ تقریباً 48 افراد کو ایک ماہی گیر کشتی نے بحفاظت بچا لیا۔اطالوی کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی اور اس میں 59افراد سوار تھے ۔۔

، یہ کشتی مالٹا کے جنوب مشرق میں تقریباً 45 بحری میل کے فاصلے پر الٹ گئی۔ اطلاع ملنے پر امدادی کارروائی کے لیے گشتی کشتی روانہ کی، جس نے 11لاشیں برآمد کیں۔ 48 زندہ بچ جانے والے افراد کو علاقے میں موجود ماہی گیر جہاز ’’تنجے ساگون 2‘‘نے بچایا۔اقوام متحدہ کے بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرت کے مطابق رواں سال اب تک وسطی بحیرۂ روم عبور کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم 827 افراد ہلاک یا لاپتا ہو چکے ہیں، جن میں 14 بچے بھی شامل ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :مندی ،انڈیکس 1525پوائنٹس گنوابیٹھا

بجٹ میں تاجربرادری کی سفارشات مدنظر رکھی جائیں،کراچی چیمبر

چاندی94،سونا3094 روپے سستا،ڈالر کی قدرکم

تمباکو نوشی سے سالانہ1.64لاکھ اموات، 422ارب نقصان

ٹیکسٹائل کونسل کا فائنل ٹیکس رجیم بحال کرنے کا مطالبہ

بینک اسلامی کی ڈیجیٹل سروس ایک کیلئے شریعہ کمپلائنٹ فنانشل سلوشن کا اعزاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak