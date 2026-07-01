صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی حملے ، 8 افراد شہید 26 زخمی،کئی ملبے تلے دب گئے

  • دنیا میرے آگے
غزہ :اسرائیلی حملے ، 8 افراد شہید 26 زخمی،کئی ملبے تلے دب گئے

غزہ (آئی این پی )غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 افراد شہید اور 26 زخمی ہوگئے ۔۔۔

وزارت صحت کے مطابق متعدد افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ایمبولینس اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں مسلسل حملوں کے باعث مشکلات کا شکار ہیں ۔وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اب تک 1053 افراد شہید اور 3ہزار406 زخمی ہو چکے ہیں جبکہ اکتوبر 2023 سے اب تک مجموعی طور پر73ہزار66فلسطینی شہید اور 1لاکھ 73ہزار 514افراد زخمی ہوئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

لاہور : ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق

بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو یہ ’جنگی اقدام‘ تصور کیا جائیگا: پاکستان

سندھ ہائیکورٹ آئینی بینچ نے 10 ریفرنسزاحتساب عدالتوں میں بحال کر دیئے

بڑھتی آبادی ترقی کیلئے بڑا چیلنج ، قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے: شہباز شریف

بچوں کی ہلاکت ناقابل تلافی سانحہ ، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائیگا : مریم نواز

پی پی، جے یو آئی کشمیر الیکشن ملکر لڑ ینگے : بلاول ، فضل الرحمٰن ، کشمیر معاملہ پر ثالثی کی پیشکش

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak