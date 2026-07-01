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ڈوپامین کی کمی بھی یادداشت کی خرابی کی اہم وجہ:تحقیق

  • عجائب دنیا
ڈوپامین کی کمی بھی یادداشت کی خرابی کی اہم وجہ:تحقیق

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان کی توہوکو یونیورسٹی اور امریکا کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، ارون کے محققین نے الزائمر کی بیماری سے متعلق ایک اہم دریافت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈوپامین کی کمی بھی یادداشت کی خرابی کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے ۔

طبی جریدے نیچر نیورو سائنس میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق الزائمر پر ہونے والی بیشتر تحقیق اب تک دماغ میں ایمائلوئیڈ بِیٹا پلیکس اور ٹاؤ ٹینگلز پر مرکوز رہی۔ تاہم، ان پر مبنی علاج یادداشت بحال کرنے میں محدود کامیابی حاصل کر سکے ہیں۔محققین کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ڈوپامین کے نظام میں خرابی بھی الزائمر کے مریضوں میں یادداشت کی کمزوری کا ایک اہم اور پہلے نظرانداز کیا گیا سبب ہے ۔تحقیق کے مطابق اگر دماغ میں ڈوپامین کی سرگرمی کو بحال کیا جا سکے تو یہ الزائمر سے متاثرہ افراد میں نئی اور امید افزا علاجی حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے ۔ 

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