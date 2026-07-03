بھارت کے پہلے نجی خلائی راکٹ کی 4 اگست تک آزمائشی پرواز متوقع
بنگلورو(اے ایف پی)بھارت کی نجی خلائی کمپنی سکائی روٹ ایرو سپیس نے اعلان کیا ہے کہ ملک کا پہلا نجی طور پر تیار کردہ مدار میں جانے والا راکٹ "وکرم1" آئندہ چند ہفتوں میں اپنی پہلی آزمائشی پرواز کرے گا۔
کمپنی کے مطابق راکٹ کو 12 جولائی سے 4 اگست کے درمیان سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا۔ تقریباً سات منزلہ عمارت جتنی بلندی رکھنے والا یہ راکٹ 300 کلوگرام تک وزنی چھوٹے سیٹلائٹس کو زمین کے نچلے مدار میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔