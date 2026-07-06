صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران اور قطر کے درمیان بحری تجارت 5 ماہ بعد بحال

  • دنیا میرے آگے
ایران اور قطر کے درمیان بحری تجارت 5 ماہ بعد بحال

بحری تجارت کی بحالی کا فیصلہ دوحہ میں حکام کے درمیان بات چیت میں ہوا ایران کی دیر، قطر کی الرویس بندرگاہ کے درمیان جہازوں کی آمدورفت شروع

تہران (مانیٹرنگ ڈیسک )ایران اور قطر کے درمیان بحری تجارت 5ماہ بعد بحال ہوگئی ۔ایرانی میڈیا کے مطابق بحری تجارت کی بحالی کیلئے دوحہ میں ایران اورقطری حکام کے درمیان بات چیت ہوئی جس کے بعد اب دونوں ممالک کے درمیان بحری تجارت 5ماہ بعد بحال ہوگئی ۔ایرانی حکام کے مطابق ایران کی دیربندرگاہ اور قطر کی الرویس بندرگاہ کے درمیان جہازوں کی آمدورفت شروع ہوگئی ہے ۔ قطر نے ہر قسم کے بحری جہازوں اور کشتیوں کیلئے سمندری آمدورفت کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی جبکہ قطری وزارت ٹرانسپورٹ نے آپریٹرز کو نافذ العمل بحری ضوابط اور ہدایات کی مکمل پابندی کی ہدایت کی ہے ۔ واضح رہے 29 جون کو بادبانی اور ماہی گیری کی کشتیوں کی آمدورفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی تھی تاہم تجارتی بحری جہاز اس پابندی سے مستثنیٰ تھے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

شہید علی خامنہ ای کی تہران میں تاریخی نماز جنازہ : تین بیٹوں کی شرکت، سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای منظر عام پر نہ آئے، 9 جولائی کو مشہد میں تدفین، امام کا مشن جاری رکھیں گے : ایرانی صدر

آزاد کشمیر : کالعدم ایکشن کمیٹی کی کال مسترد، معمولات زندگی بحال، تاجر رہنمائوں پر تشدد، 4 اہلکار اغوا

بڑے شہر نہیں، الیکٹرو بس پنجاب کے ہر قریہ تک پہنچائیں گے : مریم نواز

ٹیلی کام بل سے کسی کی زمین اور جائیداد پر قبضہ نہیں ہوگا : شزا فاطمہ

غیر ملکی خواتین کو بحفاظت بازیاب کرایا، قانونی تقاضے پورے کرکے باہر بھیجا : ڈی آئی جی آپریشنز

آٹا مزید مہنگا، 20 کلو کا تھیلا 2900 روپے تک فروخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak