صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑے سنگِ میل عبور ، ملک ترقی کے دور میں داخل :احسن اقبال

  • دنیا میرے آگے
بڑے سنگِ میل عبور ، ملک ترقی کے دور میں داخل :احسن اقبال

آپریشن بنیان مرصوص سے قومی اور بین الاقوامی اعتماد مزید مضبوط ہوا،وفاقی وزیر

ہیوسٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیرِ منصوبہ بندی احسن اقبال نے 2035 تک ملکی معیشت کو ایک کھرب ڈالر تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ معاشی بحالی، قومی استحکام اور حالیہ سفارتی کامیابیوں کے تین بڑے سنگِ میل عبور کرلیے ، پاکستان اب  ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے ۔ ہیوسٹن کی رائس یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب  کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا آپریشن بنیان مرصوص بصیرت،قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کا بھرپور مظاہرہ تھا۔ اس سے پاکستان پر بین الاقوامی اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ وفاقی وزیر نے ایران امریکا تنازع میں پاکستان کے ثالثی کردار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پاکستان کشیدگی کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دیتا ہے ۔ معاشی پروگرام "اڑان پاکستان" قومی تعمیرِ نو کا جامع مشن ہے ۔ دیرپا ترقی کیلئے مسلسل اصلاحات اور طویل مدتی قومی تبدیلی ناگزیر ہے۔ 

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ندا یاسر کو بچوں کو اکیلے سفر پر بھیجنے کے بیان پرتنقیدکاسامنا

کراچی میں رہنے والے میڈل کے مستحق ہیں:عائشہ عمر

میدان کے پہلے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

شادی ا ور طلاق کی ذمہ دار میں خودہوں :میرا سیٹھی

اداکار تنویر جمال کی چوتھی برسی کل منائی جائے گی

ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی تقریب میں شرکت، تصاویر وائرل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak