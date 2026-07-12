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ایپل نے اوپن اے آئی کیخلاف تجارتی راز چوری کرنیکا مقدمہ دائر کر دیا

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ایپل نے اوپن اے آئی کیخلاف تجارتی راز چوری کرنیکا مقدمہ دائر کر دیا

سان فرانسسکو(اے ایف پی)امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے مصنوعی ذہانت کی کمپنی اوپن اے آئی کے خلاف تجارتی راز اور خفیہ معلومات چوری کرنے کا مقدمہ دائر کر دیا۔

کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت میں دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ اوپن اے آئی نے ایپل کے ملازمین کو اپنی جانب راغب کرکے زیرتکمیل ہارڈویئر منصوبوں سے متعلق حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایپل نے کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت میں دائر درخواست میں دعویٰ کیا کہ اوپن اے آئی نے ملازمین کو اپنی جانب راغب کرکے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ صارفین کیلئے نئی ہارڈویئر ڈیوائس تیار کی جا سکے ۔ اوپن اے آئی نے فوری ردعمل نہیں دیا۔

 

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