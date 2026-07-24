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بھارتی ریاست آسام میں سیلاب،41 ہلاک ،9لاکھ افراد متاثر

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بھارتی ریاست آسام میں سیلاب،41 ہلاک ،9لاکھ افراد متاثر

1800سے زائد دیہات زیر آب،ہزاروں مویشی سیلاب میں بہہ گئے

نئی دہلی(اے ایف پی) بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں موسلادھار مون سون بارشوں کے باعث آنے والے شدید سیلاب سے کم از کم 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریاستی حکومت کے مطابق غیر معمولی بارشوں اور بالائی علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعات میں 1800سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ، جس سے تقریباً 9 لاکھ افراد متاثر ہوئے اور ہزاروں مویشی بھی سیلاب میں بہہ گئے ۔ وزیراعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما نے کہا کہ دور دراز علاقوں تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے ڈرونز اور کم گہرے پانی میں چھوٹی کشتیوں کا استعمال شروع کر دیا ہے ۔

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