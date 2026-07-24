حوثیوں کے حملے صورتحال مزید خراب کرینگے : پاکستان
سعودیہ کیساتھ دفاع سمیت تمام معاہدوں پر عملدرآمد کے پابند:دفتر خارجہ کون سا حملہ ریڈ لائنز تصور کیا جائے یا پاک بحریہ کی تعیناتی،یہ آپریشنل معاملات
اسلام آباد(وقائع نگار ،مانیٹرنگ ڈیسک) ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا حوثی ملیشیا کی سعودی عرب اور کمرشل جہاز رانی کو دھمکیاں قابل مذمت ہیں، سعودی عرب کی علاقائی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کا اعادہ کرتے ہیں، یمنی گروہوں کے سعودی عرب پر حملے خطے کی صورتحال مزید خراب کریں گے ۔ نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کونشانہ بنانے کے اعلانات کی شدیدمذمت کی، پاکستان اپنے بحری مفادات کے تحفظ کیلئے پر عزم ہے ، تجارتی جہازوں کودھمکیاں علاقائی امن،علاقائی تجارت کیلئے سنگین خطرہ ہیں، بحری جہازوں کودھمکیاں عالمی قوانین،بحری اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ اگر ہمارے جہازوں اور تجارتی مفادات پر حملہ ہوا تو دفاع کا حق ہے ، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاع سمیت تمام معاہدوں پر عملدرآمد کا پابند ہے ، کون سا حملہ ریڈ لائنز تصور کیا جائے یا پاک بحریہ کی تعیناتی،یہ آپریشنل معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ لائنز اور تعیناتیوں کے معاملات آپریشنل تفصیلات کے زمرے میں آتے ہیں، آپریشنل تکنیکی تفصیلات مسلح افواج ہی دیکھیں گی، پاکستان دوطرفہ معاہدوں اور بین الاقوامی قوانین پر عمل کرے گا۔ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کومشرق وسطیٰ میں کشیدگی پرتشویش ہے ، پاکستان نے تمام فر یقین پر ضبط وتحمل کامظاہرہ کرنے پر زوردیا، ایرانی وزیرداخلہ نے وزیراعظم،نائب وزیراعظم،فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کیں، اسحاق ڈار نے آسیان ریجنل فورم کے موقع پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں مشرق وسطیٰ میں قیام امن،کشیدگی کے خاتمے کی اہمیت پرزور دیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی خطے میں کشیدگی کم کرنے کیلئے کوششیں جاری ہیں، ایرانی وزیر داخلہ نے اسی مناسبت سے پاکستان کا دورہ کیا ہے ، منیلا میں آسیان اجلاس کی سائیڈ لائنز پر پاک مصر وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، پاک مصر وزرائے خارجہ نے علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کی جی ایس پی رپورٹ کا خیرمقدم کرتا ہے ، یورپی یونین کی رپورٹ پاکستان کی پیشرفت کا مجموعی احاطہ نہیں کرتی، جی ایس پی پلس درجہ دونوں فریقوں کے لیے باہمی طور پر مفید ہے ، یورپی کمیشن اور دیگر اداروں کے ساتھ مثبت روابط برقرار رکھیں گے ۔
طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان اور امریکا کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری ہیں، پاک امریکا تجارتی مذاکرات اور ٹیرف کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا، ٹیرف اور چائلڈ لیبر پر امریکا کو پاکستانی مؤقف سے آگاہ کردیا۔انہوں نے مزید کہا کہ کارگل جنگ کا معاملہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے ، مرحوم سرتاج عزیز کی کارگل کے حوالے سے کتاب بہترین ہے ۔ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر آواز اٹھاتا رہے گا، مقبوضہ کشمیر میں بطور قابض فورس بھارت انسانی حقوق یقینی بنانے کا پابند ہے ، کلبھوشن یادیو پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کی زندہ علامت ہے ۔طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج بھارت کا اندرونی معاملہ ہے ، ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے۔
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