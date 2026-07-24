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مشرق وسطیٰ جنگ کا اثر، برطانوی فضائی کمپنی کا منافع 70 فیصد کم ہوگیا

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مشرق وسطیٰ جنگ کا اثر، برطانوی فضائی کمپنی کا منافع 70 فیصد کم ہوگیا

لندن(اے ایف پی)برطانیہ کی فضائی کمپنی ایزی جیٹ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے باعث طیاروں کے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے رواں سہ ماہی میں اس کا منافع شدید متاثر ہوا۔

کمپنی کے مطابق جون کے اختتام پر ختم ہونے والی تین ماہ کی مدت میں منافع 70 فیصد کمی کے بعد 8 کروڑ 50 لاکھ پاؤنڈ رہ گیا ۔ ایزی جیٹ نے بتایا کہ خطے میں کشیدگی کے باعث آپریشنل اخراجات میں اضافہ ہوا، جس نے کمپنی کی مالی کارکردگی پر دباؤ ڈالا۔

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