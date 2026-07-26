صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا :پراسیکیوٹر گرفتار 1کروڑ 90 لاکھ ڈالرکی کرنسی 74 کلو سونے کی اینٹیں برآمد

  • دنیا میرے آگے
انڈونیشیا :پراسیکیوٹر گرفتار 1کروڑ 90 لاکھ ڈالرکی کرنسی 74 کلو سونے کی اینٹیں برآمد

جکارتہ(اے ایف پی)انڈونیشیا میں منی لانڈرنگ کے الزام میں سابق اعلیٰ اینٹی کرپشن پراسیکیوٹر فیبری ایڈریانسیاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔

 حکام کے مطابق ان کے گھر اور دیگر جائیدادوں پر چھاپوں کے دوران 1کروڑ 90 لاکھ ڈالر مالیت کی مختلف کرنسیاں اور 74 کلو سونے کی اینٹیں برآمد ہوئیں۔ فیبری ایڈریانسیاہ نے حال ہی میں چار سال سے زائد عرصہ خدمات انجام دینے کے بعد عہدہ چھوڑا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

جیل سے بچنے کیلئے موت کا ڈرامہ رچانے والا مردہ پکڑا گیا

برف میں دفن ہو کر گھنٹوں گزارنے والا پولِش شہری

سونی نے نیا ایف ایکس 5کیمرا متعارف کرا دیا

20سے 29سال کی خواتین میں ذیابیطس کیسز میں اضافہ

پیٹ کی چربی شوگر کی اہم وجہ، دماغی صحت کیلئے بھی خطرناک

آلودہ سلاد پتے سے پھیلنے والی طفیلی بیماری کا دائرہ مزید وسیع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak