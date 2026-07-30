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بھارت :ماؤ نواز تحریک کا اہم رہنما مسر بسرا گرفتار

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بھارت :ماؤ نواز تحریک کا اہم رہنما مسر بسرا گرفتار

پٹنہ(اے ایف پی)بھارتی سکیورٹی فورسز نے ماؤ نواز باغی تحریک کے اہم رہنماؤں میں شامل مسر بسرا کو گرفتار کر لیا ۔۔۔

حکام کے مطابق کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (ماؤسٹ) کی مرکزی کمیٹی کے رکن بسرا کو ریاست جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد کے جنگلاتی علاقے میں مشترکہ کارروائی کے دوران حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے گرفتاری پر ایک کروڑ بھارتی روپے انعام مقرر کر رکھا تھا۔ بھارت نے رواں سال مارچ میں ماؤ نواز تحریک کیخلاف کامیابی کا اعلان کیا تھا۔ 

 

 

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