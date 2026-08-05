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بحیرہ اسود :ڈرون حملہ، 2ترک جہازوں میں عملے کے کئی افراد زخمی

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بحیرہ اسود :ڈرون حملہ، 2ترک جہازوں میں عملے کے کئی افراد زخمی

انقرہ(اے ایف پی)ترک حکام نے کہا ہے کہ بحیرہ اسود میں دو ترک بحری جہازوں کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔۔

، جس   کے نتیجے میں عملے کے کئی افراد زخمی ہوگئے ۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق دونوں جہاز روسی بندرگاہ نووروسیسک سے روانگی کے بعد حملے کی زد میں آئے ۔ وزارت نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور زخمی افراد کی صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے ۔ حکام نے حملے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں ۔

 

 

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