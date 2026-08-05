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دبئی کے وائرل روبوٹ ’’بو سنیدہ ‘‘کی ’’موزہ ‘‘ سے شادی

  • عجائب دنیا
دبئی کے وائرل روبوٹ ’’بو سنیدہ ‘‘کی ’’موزہ ‘‘ سے شادی

دبئی (نیٹ نیوز)دبئی میں اپنی دلچسپ ویڈیوز کے باعث شہرت حاصل کرنے والے ہیومنائڈ روبوٹ ‘بو سنیدہ’ نے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کا اعلان کر کے صارفین کو حیران کر دیا۔

روبوٹ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شادی کا اعلان ہوا اور ساتھ ہی تقریب کی چند تصاویر شیئر کی گئیں۔یہ واضح رہے کہ یہ حقیقی قانونی یا مذہبی شادی نہیں بلکہ روبوٹ کو چلانے والی کمپنی کی جانب سے تیار کیا گیا سوشل میڈیا کانٹنٹ ہے ۔روبوٹ کو ایس ایس لوتاہ گروپ نے تیار کیا ہے ۔ یہ دراصل ‘یونٹری جی 1’ ہیومنائڈ روبوٹ ہے ، جسے تحقیق اور تعلیم کے لیے تیار کیا گیا ہے ۔ اماراتی ثقافت، روایات اور مختلف عوامی تقریبات میں شرکت کی ویڈیوز کے باعث اس روبوٹ نے سوشل میڈیا پر خاصی مقبولیت حاصل کی ہے۔

 

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