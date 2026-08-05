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کوسوو میں دوسری اجتماعی قبر دریافت، 4افراد کی باقیات برآمد

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کوسوو میں دوسری اجتماعی قبر دریافت، 4افراد کی باقیات برآمد

جبوقا(اے ایف پی)کوسوو کے شمالی علاقے میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے دوران دوسری اجتماعی قبر سے 4 افراد کی باقیات برآمد ہوئی ہیں۔۔۔

 حکام کے مطابق یہ باقیات   جبوقا کے علاقے میں کھدائی کے دوران ملیں، جنہیں شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے ۔ چند روز قبل زوبن پوتوک کے قریب ایک اور مقام سے سات افراد کی باقیات ملی تھیں۔ حکام کا خیال ہے کہ علاقے میں مزید 23 افراد دفن ہوسکتے ہیں۔ پراسیکیوٹرز کے مطابق شناخت اور تحقیقات کا عمل کئی ماہ جاری رہ سکتا ہے ۔

 

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