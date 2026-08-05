ممکنہ خطاب ، بھارت سے وضاحت طلب
ڈھاکہ (اے پی پی) بنگلہ دیش نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے نئی دہلی سے ممکنہ ورچوئل خطاب پر بھارت سے موقف واضح کرنے کا مطالبہ کردیا۔۔
بنگلہ دیشی حکام نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی سرزمین سے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دوطرفہ تعلقات کی بہتری کو متاثر کرسکتی ہے ۔ یہ ردعمل آج 5 اگست کو فارن کارسپانڈنٹس کلب آف ساؤتھ ایشیا کے پروگرام میں شیخ حسینہ کی متوقع شرکت کے بعد سامنے آیا۔ ڈھاکہ حکومت بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرسکیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے معاملے پر فوری ردعمل نہیں دیا۔
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