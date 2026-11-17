5 یورپی ممالک کا روانڈا میں تارکین وطن کی ملک بدری کا مرکز بنانے کا معاہدہ
ویانا(اے ایف پی)جرمنی، آسٹریا اور ڈنمارک سمیت یورپی یونین کے پانچ ممالک نے روانڈا میں تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا مرکز قائم کرنے کے معاہدے کا اعلان کر دیا۔
یہ یورپی یونین سے باہر اپنی نوعیت کا پہلا مرکز ہوگا۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پریس کانفرنس کے دوران آسٹرین چانسلر کرسچن اسٹوکر نے بتایا کہ منصوبے کے تحت 2027میں روانڈا میں پہلا واپسی مرکز کھولا جائے گا۔ اس منصوبے میں یونان اور نیدرلینڈز بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس اقدام پر تنقید کی ہے۔
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