صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہرہ خان کی ساڑھی کیلئے بھاؤ تاؤ کرتے ویڈیو وائرل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ماہرہ خان کی ساڑھی کیلئے بھاؤ تاؤ کرتے ویڈیو وائرل

کراچی (آئی این پی) اداکارہ ماہرہ خان کو کراچی کے مقامی بازار میں سادگی سے ساڑھیاں خریدتے ہوئے دیکھا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔

ویڈیو میں ماہرہ خان کو کلفٹن کی مارکیٹ میں سبز ساڑھی کے لیے بھاؤ تاؤ کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ ماہرہ ہنستے اور مسکراتے دکاندار سے ساڑھی کے لیے بھاؤ تاؤ کررہی ہیں تاہم بات نہ بننے پر خریداری کئے بغیر ہی چلی جاتی ہیں جبکہ دکاندار اداکارہ کو پیچھے سے آواز دیتا رہ جاتا ہے ۔اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ماہرہ خان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے گوکہ اس میں ان کی آواز واضح نہیں ہے تاہم وہ ریڑھی والے سے ایک امرود مانگ رہی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ٹرین میں مسافروں سے پیسے اکٹھے کرنے والا جعلی ریلوے ملازم گرفتار

ڈاکوؤں نے دکان سے واپس جاتے مالک کو لوٹ لیا

چور تاریخی عمارت لائل پور ہاؤس کا بجلی میٹر لے اڑا

بجلی چوری، 2 شہریوں پر مقدمات

سابقہ دشمنی، مخالفین نے شہری پر گولیاں چلا

امانت کے طور پر رکھوائی گئی رقم خورد برد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak