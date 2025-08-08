صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عتیقہ اوڈھو کو شادی کی آفرز،ان باکس میسجز سے بھرگیا

لاہور(شوبز ڈیسک) سینئر اداکارہ عتیقہ اوڈھو کو شادی کی آفرز موصول ہونے لگیں۔عتیقہ اوڈھو نے حال ہی میں اپنے ویڈیو بیان میں اپنی شادی سے متعلق دلچسپ تبصرہ کیا کہ۔۔۔

 ان کا نکاح خطرے میں ہے ، ان کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا اور شادی کی آفرز کا تانتا بندھ گیا۔انہوں نے ڈرامہ ریویو شو میں کہا کہ میں نے پچھلے ہفتے مذاق میں کہا تھا کہ میری شادی خطرے میں ہے ، اس پر لوگوں نے اتنی ہمدردی دکھائی کہ میرے ان باکس میں پیغامات اور شادی کی پیشکش آنے لگیں، میرا ڈی ایم شادی کی آفرز سے بھرا ہوا ہے ۔انہوں نے ہنستے ہوئے مزید کہا کہ میں اس لیے آج یہ روایتی سرخ لباس پہن کر آئی ہوں، کیونکہ کبھی کبھار شوہروں کو ٹینشن دینا ضروری ہوتا ہے ، خواتین اپنے شوہروں کو دباؤ میں رکھنا سیکھیں۔

 

