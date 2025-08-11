ہانیہ اور عاصم کی مماثل پوسٹس نے چہ مگوئیاں تیز کردیں
لاہور(شوبزڈیسک )عاصم اظہر کے کنسرٹ میں ہانیہ عامر کی شرکت کے بعد سوشل میڈیا پر دونوں کے افیئر کی چہ مگوئِیاں ہو رہی ہیں،ہانیہ سے بریک اپ کے بعد عاصم اظہر میرب علی کے ساتھ منسلک ہوئے۔
مگر ان کا یہ رشتہ بھی حال ہی میں ختم ہوگیا۔جس کے فورا بعد ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کو ایک ہی ایونٹ میں دیکھا گیا جہاں عاصم نے سٹیج پر پرفارم کیا اور ہانیہ بالکل سامنے موجود تھیں، سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیوز کے مطابق عاصم نے ان کے لیے چند گانے گائے ، حتیٰ کہ ہانیہ کی فرمائش پر نیا گانا Regardless بھی گایا۔کئی مواقع پر دونوں کو ایک جیسی چین پہنے دیکھا گیا جبکہ ہانیہ نے انسٹاگرام پر عاصم اظہر کے گانے کے ساتھ ایک پوسٹ بھی شیئر کی،سوشل میڈیا پر صارفین کا کہنا ہے کہ عاصم کو کچھ عزت رکھنی چاہیے تھی، ابھی بریک اپ ہوا ہے ۔ ایک اور صارف نے طنز کیا کہ سیلف ریسپیکٹ کہاں گئی؟