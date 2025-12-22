صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ کی کھلاڑیوں اور کوچز کیلئے کی گئی درخواست کو مسترد کیا:بنگلہ دیشی بورڈ

  • کھیلوں کی دنیا
سعودیہ کی کھلاڑیوں اور کوچز کیلئے کی گئی درخواست کو مسترد کیا:بنگلہ دیشی بورڈ

ڈھاکہ (این این آئی)بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی کھلاڑیوں اور کوچز کیلئے کی گئی درخواست کو مسترد کردیا ہے۔

صدر بی سی بی امین الاسلام نے بتایا کہ قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد ان کھلاڑیوں اور کوچز نے سعودی عرب کیلئے کھیلنا تھا۔ امین الاسلام نے ایک انٹرویومیں بتایا کہ سعودی عرب نے دو ماہ پہلے مجھ سے رابطہ کیا تھا میں نے نو کہہ دیا تھا۔ سعودی عرب نے مرد و خواتین کھلاڑیوں اور پھر کوچز دینے کا کہا، میں کیسے اپنے ملکی مفاد کے برعکس کھلاڑیوں اور کوچز کی اجازت دوں گا؟ ۔کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کرکٹ پر کثیر سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے،انٹرنیشنل کرکٹ فورس بننے کے لیے سعودی عرب نے ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک سے رابطے کئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اوور سائز لباس،عفت عمر کی فیشن ڈیزائنرز پر تنقید

آرمس سے بریک اپ ،ٹام کروز کو نئی محبت کی تلاش

اداکارہ سمانتھا پربھوکیساتھ بھی ہجوم کی بدسلوکی

سینئر فنکار ہی ڈراموں کی تذلیل کرتے ہیں:فیصل قریشی

کرن جوہر کی نئی فلم تنازع کا شکار 10کروڑ ہرجانے کا دعوی

لڑکی سے آن لائن محبت ہوئی لیکن دھوکا ملا:ٹیپو شریف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak