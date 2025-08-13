غزہ کے بچوں کو بچائیں،میڈونا کی پوپ لیو سے اپیل
نیویارک (اے پی پی)عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ میڈونا نے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا پوپ لیو سے اپیل کی ہے۔۔
کہ وہ غزہ کا دورہ کریں اور وہاں جاری جنگ سے متاثرہ بچوں کے لیے فوری اقدامات کریں ۔گلوکارہ نے ایکس پر جاری پیغام میں لکھا کہ انتہائی محترم پوپ لیو، براہِ کرم غزہ جائیں اور بچوں کے لیے کوئی امید لے کر جائیں ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ۔ انہوں نے مزید کہاکہ وہ بطور ماں غزہ میں بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کو مزید نہیں دیکھ سکتیں اور دنیا کے تمام بچے ہم سب کی ذمہ داری ہیں ۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ واحد شخصیت ہیں جنہیں غزہ میں داخلے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہمیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ کے لیے تمام دروازے کھولنے کی ضرورت ہے اور اب ہم سب کے پاس اس حوالے سے وقت بہت کم ہے ۔