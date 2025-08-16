صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اریج فاطمہ کی کینسر کیخلاف جنگ، علامات وعلاج کی تفصیل شیئر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اریج فاطمہ کی کینسر کیخلاف جنگ، علامات وعلاج کی تفصیل شیئر

لاہور(شوبزڈیسک ) سابقہ اداکارہ اریج فاطمہ نے اپنے مہلک اور نایاب کینسر کی تشخص، علامات اور علاج کا سفر مداحوں سے شیئر کردیا۔ وہ اب امریکا کی ریاست اوہائیو میں مقیم ہیں ،اریج فاطمہ نے انسٹا گرام پر ویڈیو میں بتایا کہ مجھے کوریوکارسینوما (Choriocarcinoma) نامی ایک نایاب کینسر لاحق ہوا تھا۔۔۔

 جو عموماً مولر حمل کے بعد پیدا ہوتا ہے ، یہ مرض نہایت کم پایا جاتا ہے ، تقریباً ہر 50 ہزار کیسز میں سے ایک ہے ۔ ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے دعائیں اور نیک خواہشات بھیجیں، جس میں فنکار، مداح اور خاندان کے افراد شامل تھے ، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مداحوں کی جانب سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ اپنی علامات بتائیں، لہٰذا ان علامات میں مسلسل خون آنا، تھوڑی پر ایکنی اور متلی شامل تھیں، لیکن سب سے اہم میری اپنی ‘گٹ فیلنگ’ تھیں کہ میرے جسم میں کچھ مختلف ہو رہا ہے ،اریج نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ سالانہ بلڈ ٹیسٹ، پَیپ اسمیئر ٹیسٹ اور 50 سال سے زائد عمر میں میموگرام ضرور کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ہسٹریکٹومی کے بعد بھی انہیں کیموتھراپی کروانی پڑی، کیونکہ یہ کینسر جارحانہ نوعیت کا تھا اور اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جون میں مجھے کینسر فری قرار دیا گیا لیکن آئندہ 10 سال تک ہر ماہ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا تاکہ بیماری پر نظر رکھی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا مندی پر اختتام

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 41ارب روپے کے سودے

ملک کومعاشی مشکلات سے نکالنے کیلئے قومی اتحاد ناگزیر ،اسلام آباد چیمبر

7سال میں زیتون کے تیل کی برآمد شروع ہوجائیگی،ڈاکٹر طارق

سولرنمائش کا افتتاح،250سے زائدکمپنیاں شریک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak