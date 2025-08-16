اریج فاطمہ کی کینسر کیخلاف جنگ، علامات وعلاج کی تفصیل شیئر
لاہور(شوبزڈیسک ) سابقہ اداکارہ اریج فاطمہ نے اپنے مہلک اور نایاب کینسر کی تشخص، علامات اور علاج کا سفر مداحوں سے شیئر کردیا۔ وہ اب امریکا کی ریاست اوہائیو میں مقیم ہیں ،اریج فاطمہ نے انسٹا گرام پر ویڈیو میں بتایا کہ مجھے کوریوکارسینوما (Choriocarcinoma) نامی ایک نایاب کینسر لاحق ہوا تھا۔۔۔
جو عموماً مولر حمل کے بعد پیدا ہوتا ہے ، یہ مرض نہایت کم پایا جاتا ہے ، تقریباً ہر 50 ہزار کیسز میں سے ایک ہے ۔ ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے دعائیں اور نیک خواہشات بھیجیں، جس میں فنکار، مداح اور خاندان کے افراد شامل تھے ، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مداحوں کی جانب سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ اپنی علامات بتائیں، لہٰذا ان علامات میں مسلسل خون آنا، تھوڑی پر ایکنی اور متلی شامل تھیں، لیکن سب سے اہم میری اپنی ‘گٹ فیلنگ’ تھیں کہ میرے جسم میں کچھ مختلف ہو رہا ہے ،اریج نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ سالانہ بلڈ ٹیسٹ، پَیپ اسمیئر ٹیسٹ اور 50 سال سے زائد عمر میں میموگرام ضرور کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ہسٹریکٹومی کے بعد بھی انہیں کیموتھراپی کروانی پڑی، کیونکہ یہ کینسر جارحانہ نوعیت کا تھا اور اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جون میں مجھے کینسر فری قرار دیا گیا لیکن آئندہ 10 سال تک ہر ماہ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا تاکہ بیماری پر نظر رکھی جا سکے ۔