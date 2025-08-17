مائیں بیٹوں کی شادی کرنے میں جلدی نہ کریں:محسن گیلانی کا مشورہ
لاہور(شوبزڈیسک )سینئر اداکار محسن گیلانی نے ساس بہو کے درمیان ہونے والی لڑائی کی اہم وجہ بتادی۔ نجی ٹی وی کے۔۔
مارننگ شو میں انہوں نے کہا کہ مائیں اپنے بیٹوں کی شادی کرنے میں جلدی نہ کریں، جب شادی ہوکر بہو آتی ہے تو ساس کو لگتا ہے میرا بیٹا مجھے سے چھن گیا ہے ، دوسری جانب بیٹی کی ماں سے کہتی ہے کہ کوشش کرنا الگ گھر لے لینا اور جب بیٹی الگ گھر کی سوچ لے کر جاتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ جب بیٹا اپنی بیوی کو زیادہ وقت دیتا ہے تو بیٹے کی ماں کو لگتا ہے اس کا بیٹا اس سے دور ہوگیا ہے تو اس طرح کی سوچ بھی لڑائی کی وجہ بن جاتی ہے ۔