صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مائیں بیٹوں کی شادی کرنے میں جلدی نہ کریں:محسن گیلانی کا مشورہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مائیں بیٹوں کی شادی کرنے میں جلدی نہ کریں:محسن گیلانی کا مشورہ

لاہور(شوبزڈیسک )سینئر اداکار محسن گیلانی نے ساس بہو کے درمیان ہونے والی لڑائی کی اہم وجہ بتادی۔ نجی ٹی وی کے۔۔

 مارننگ شو میں انہوں نے کہا کہ مائیں اپنے بیٹوں کی شادی کرنے میں جلدی نہ کریں، جب شادی ہوکر بہو آتی ہے تو ساس کو لگتا ہے میرا بیٹا مجھے سے چھن گیا ہے ، دوسری جانب بیٹی کی ماں سے کہتی ہے کہ کوشش کرنا الگ گھر لے لینا اور جب بیٹی الگ گھر کی سوچ لے کر جاتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ جب بیٹا اپنی بیوی کو زیادہ وقت دیتا ہے تو بیٹے کی ماں کو لگتا ہے اس کا بیٹا اس سے دور ہوگیا ہے تو اس طرح کی سوچ بھی لڑائی کی وجہ بن جاتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

خیبرپختونخوا:اموات400،پنجاب میں آج سے مزید بارشیں،سیلاب کا الرٹ

غربت،بیروزگاری اور مہنگائی کے بم،معیشت روزانہ نیچے جارہی،سسٹم ناکام،ملک کو نئے صوبوں کی ضرورت:تاجر رہنماؤں کی پریس کا نفرنس

سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن :فیلڈ مارشل

انٹرن شپ کیلئے 60کروڑ روپے مختص:پنجاب کو لائیو سٹاک کا ہب بنانا چاہتے:مریم نواز

کوئی شہری دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے:ترجمان فوج

پاکستان کے ٹاپ 40بزنس گروپس کی فہرست جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak