بھارتی کامیڈین منور فاروقی کی مسجد میں بیان کی ویڈیو وائرل

بھارتی کامیڈین منور فاروقی کی مسجد میں بیان کی ویڈیو وائرل

ممبئی (شوبزڈیسک ) معروف بھارتی کامیڈین منور فاروقی کی مسجد میں بیان (اسلامی گفتگو) کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔۔۔

بھارتی میڈیا کے مطابق معروف سٹینڈ اپ کامیڈین اور بگ باس 17 کے فاتح منور فاروقی نے جمعہ کے روز بھارتی شہر حیدرآباد کے علاقے مشیر آباد میں واقع تاریخی 'بڑی' مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، منور کو دیکھ کر مداح حیران رہ گئے ۔منور فاروقی نے مسجد میں نہ صرف جمعہ کی نماز ادا کی بلکہ مسجد کے اندر بیان بھی کیا جس کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔ اس موقع پر سابق اداکارہ ثنا خان کے شوہر مفتی انس بھی موجود تھے ۔حاضرین سے خطاب میں منور فاروقی نے کہاکہ دنیا کے دلدل میں جتنا میں پھنسا ہوا ہوں، یہاں موجود کوئی نہیں پھنسا ہوگا، دلدل میں سے میرا صرف ایک ہاتھ باہر ہے جس نے ایمان کی رسی کو پکڑے رکھا ہے ۔منور فاروقی کے بیان والی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں شیئر کی جارہی ہے ۔

 

