صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عاجزی اور جھکنا بہت خوبصورت ہوتا ہے :نادیہ جمیل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عاجزی اور جھکنا بہت خوبصورت ہوتا ہے :نادیہ جمیل

کراچی (آئی این پی)اداکارہ نادیہ جمیل کہتی ہیں کہ کینسر کی بیماری نے مجھے بتایا کہ عاجزی اور جھکنا بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے ۔

 ایک انٹرویو میں نادیہ نے کہا کہ وہ جب کینسر سے لڑ رہی تھیں تو اسی دوران کووڈ کی وجہ سے سخت ترین لاک ڈاؤن تھا اس لئے کینسر تنہائی میں کاٹا،بیماری نے ہی مجھے یہ احساس دلایا کہ کسی نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں۔ کیمیو ہوئی بال ، ناخن ، بھنویں ، پلکیں بالکل ختم ہوگئے تو خیال یہ آیا کہ یہ نادیہ جمیل ہے ، اس سے میرا تکبر ٹوٹ گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پاک فوج دوستی، تعاون کی مضبوط محافظ، قومی استحکام کا ستون : چینی وزیر خارجہ

بھارت کا سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان سے رابطہ، بڑے سیلاب سے آگاہ کردیا

پنجاب قدرتی خزانوں سے مالا مال، دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں : مریم نواز

وزیراعظم کی غذر میں سینکڑوں افراد کی جانیں بچانے والے 3 چرواہوں کو دعوت

تبلیغی اجتماع میں غیر ملکی وفود کو ہر سہولت دیں گے ، محسن نقوی

سیلاب متاثرین کی اپیل لے کر یورپ آیا ہوں : فیصل کریم کنڈی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak