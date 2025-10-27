صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرے مرنے پر کھانا نہیں کھلایا جائے گا:نادیہ افگن

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میرے مرنے پر کھانا نہیں کھلایا جائے گا:نادیہ افگن

کراچی (آئی این پی)سینئر اداکارہ نادیہ افگن نے کہا ہے کہ جب میں مروں گی تو یہ ہدایت کر کے مروں گی کہ جنازے میں کسی کو کھانا نہیں کھلایا جائے گا، جس نے آنا ہے آئے ، جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے ۔

 انسٹاگرام پر اداکارہ نے اسٹوری شیئر کی اور معاشرے کی ایک تلخ حقیقت پر روشنی ڈالی۔انہوں نے لکھا کہ ابو کے انتقال کے وقت جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ جھنجھوڑ کر رکھا وہ یہ تھی کہ کالونی کے انچارج میرے پاس آئے اور سوال کیا کہ کرسیاں ، ٹینٹ اور کھانا کہاں سے کروانا ہے ۔اداکارہ نے لکھا کہ اس دن میں رات گئے تک صرف مہمان نوازی میں مصروف رہی اور ان سے یہی پوچھتی رہی کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے ، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں ،زیورات ،موبائل فونز چھین لئے

پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

جلالپوربھٹیاں:بچے کو منہ میں مٹی بھر کر مار ڈالا

ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف

ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ

کامونکے :موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکر اگئی، خاوند جاں بحق ،اہلیہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak